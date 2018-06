Zelf niet ziek en toch een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Stel je raakt arbeidsongeschikt. Hoe zit het dan met de financiële gevolgen voor jou en je gezin? Je hoort er vaak allerlei verhalen over. Waarbij de ene situatie nog schrijnender lijkt dan de andere. Maar hoe zit het nu echt? In deze serie vertellen echte ondernemers hun ware verhaal. Want soms hoeft een ondernemer zelf niet eens ziek te zijn, maar kan hij of zij door omstandigheden tijdelijk gewoon niet werken.

Elke situatie is uniek

Volgens arbeidsdeskundige Mattie Vaes is elk mens in elke situatie uniek. Hij zegt dan ook dat er eigenlijk geen standaardoplossingen zijn. In zijn werk merkt Mattie vaak dat ondernemers in lichte paniek raken als ze plotseling arbeidsongeschikt raken. Het eerste wat hij dan probeert te doen, is rust creëren. Ook in situaties waarbij de ondernemer in kwestie zelf niet ziek is, maar door andere omstandigheden voor een langere periode niet zal kunnen werken.

De menselijke maat

Mattie komt vaak bij kleine ondernemers over de vloer, meestal zelfstandige professionals. Hij vertelt: “Als dit soort ondernemers uitvallen, staat direct hun bedrijfscontinuïteit op het spel. Ze vragen zich af hoe het verder moet met hun bedrijf en hoe het zit met hun inkomen. Ook is een belangrijke vraag voor hen hoe ze weer beter kunnen worden.” Daarom begint Mattie altijd eerst met rust creëren en luisteren naar wat de ondernemer zelf te vertellen heeft. Vervolgens gaat hij kijken naar wat de voorwaarden van de verzekering nu daadwerkelijk voor deze ondernemer betekenen. “Ik ga keer op keer op zoek naar de menselijke maat”, bevestigt Mattie.

Zelf niet ziek en toch niet kunnen werken

Ook Achmea vindt de menselijke maat erg belangrijk. Dat bewijzen de inspanningen wel die Achmea verricht om ondernemers te helpen die zelf geen lichamelijke of psychische klachten hebben, maar toch uitvallen. Bijvoorbeeld als gevolg van een ernstig ziek kind dat alle aandacht nodig heeft. Mattie: “Dat was bijvoorbeeld het geval bij een melkveehouder die zijn bedrijf alleen runde. Hij was formeel natuurlijk niet ziek, maar de frequenteziekenhuisbezoeken met zijn kind maakten het voor hem onmogelijk om de werkzaamheden te doen die nodig waren binnen zijn bedrijf. Onze oplossing was toen om hem een onverplichte uitkering te betalen zodat hij in de gelegenheid gesteld werd om voor zijn zieke kind te zorgen.”

Zo’n oplossing geeft dus rust binnen een gezin in een moeilijke tijd, stelt Mattie. “Er zijn ondernemers geweest die we zo een jaar lang ondersteunden. Daarbij keken we naar wanneer de situatie weer stabiel genoeg was om het ondernemerschap voort te zetten. Onze klanten willen hulp krijgen zodat ze zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen in hun eigen onderneming.”

